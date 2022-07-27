أشرف زكى يواصل اجتماعاته باللجنة المنظمة لمهرجان النيل الابداعى للدراما

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، التحضيرات الخاصة بمهرجان مهرجان النيل للإبداع الدرامي الذي تنظمه النقابة، حيث يعقد زكى اجتماعات في مقر النقابة مع اللجنة المنظمة للمهرجان والتي اختارها من شباب خريجى معهد فنون مسرحية حيث يتواجد في هذه الاجتماعات الفنانين أشرف طلبة وأيمن عزب، ومن الشباب عمرو امام، أحمد توفيق، ابراهيم طلبة، منار زين وأمير أبو زيد وغيرهم.

مهرجان النيل للإبداع الدرامي يرأسه الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ومن المقرر أن تعقد نقابة الممثلين مؤتمراً صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من لبمهرجان القاهرة، بحضور يحيى الفخرانى، والمخرجة إنعام محمد على رئيس لجنة التحكيم والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، وعمرو الفقى رئيس مجلس إدارة pod الشركة المنظمة.

وكان النجم يحيى الفخرانى قد ظهر في صورة أمس بصحبة الفنانة نجلاء بدر وأشرف زكى وبشرى خلال احدى الاجتماعات الخاصة بالمهرجان، ونشرت نجلاء بدر صورتها من الفخرانى وعلقت عليها: أنا والعسل ياناس.. أجمل صورة أتصورتها .. لما تتصور مع الفنان والإنسان والمثقف والمبدع والخلوق والفن الجميل الدكتور يحيى الفخراني.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى، وهو مسلسل نجيب زاهى زركش، وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.



اشرف زكى يجتمع باللجنة المنظمة لمهرجان النيل الابداعى للدراما