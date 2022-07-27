شكرا لقرائتكم خبر عن هارى ستايلز بطل خارق فى أفلام مارفل الجديدة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار ظهور المغنى والممثل العالمى عودة هاري ستايلز في فيلم Eternals من إنتاج شركة مارفل، فضول رئيس الاستديو كيفن فيج شخصيا، حيث ظهر بـ شخصية Eros شقيق ثانوس في مشهد بعد الانتهاء من تترات النهاية، وشاركه في المشهد شخصية جديدة من عالم مارفل تدعى Pip.

مما جعل فيج يشير مؤخرا إلى ظهور الشخصيتان في خلال مشاريع جديد لـ شركة مارفل في الفترة المقبلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث صرح فيج قائلا : " إن مغامرات Eros و Pip شيء مثير بالنسبة لنا، وبالتالي نريد رؤيتهم في عالم مارفل من جديد".

وذلك بعد ان أعلنت شركة مارفل عن إدراج اسم الممثل الشاب ريج جان بايدج بطل سلسلة نيتفلكس Bridgerton بالخطأ ضمن أبطال سلسلتها الجديدة Secret Invasion، حيث صرح متحدث باسم شركة ديزني لـ موقع TVLine ليصرح بأن بيج ليس جزءًا من المسلسل الذى سيطرح ربيع 2023.

إلا أن الممثل البريطاني كان من المقرر أن ينضم إلى عالم مارفل السينمائى بـ دور Adam Warlock في فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3، ولكن الدور ذهب في النهاية إلى ويل باوتر.