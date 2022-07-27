سيف نبيل يغني بالمصري.. “حبه حبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة تشويق وترقب دامت لعدّة أيام، طرح النجم العراقي سيف نبيل أولى أغنياته باللهجة المصرية بعنوان “حبه حبه” على المواقع الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

“حبه حبه” التي عرضت على طريقة الليريك فيديو، تحمل أجواء صيفية بامتياز، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمر صباغ.

يذكر أن أغنية “حبه حبه” حققت نجاحًا لافتًا منذ اللحظة الأولى لصدورها حيث تصدّرت الترند على يوتيوب في الدول العربية، كما دخلت الترند العالمي على موقع يوتيوب أيضًا.