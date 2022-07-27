شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سيد زيان تكشف عن صور جديدة لأبيها الراحل على سرير مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إيمان سيد زيان عن صور جديدة لأبيها الراحل على سرير المرض، خلال رحلة علاجية له فى مستشفى مدينة الآمير سلطان بالمملكة العربية السعودية عام 2015 .



سيد زيان

وكتبت ابنة لفنان الراحل سيد زيان: "رحم الله والدى الحبيب الغالى كنت معاه فى المستشفى عام 2015 صورتهم هذه الصور فى مستشفى مدينة الآمير سلطان فى الرياض... الله يشفيك ويعافيك يا حاج ناصر ياراجل يا طيب ياعاشق والدى الحبيب الغالى رحمه الله ومتعه بجنات الفردوس الأعلى ينعم فيها بعفو الله وكرمه ورحمته الواسعة التى وسعت كل شيء".

الفنان الراحل سيد زيان ولد فى 10 إبريل 1943 بحى الزيتون بالقاهرة، والتحق بمعهد الطيران تخصص فى هندسة الطائرات ثم عمل بالقوات الجوية، وبدأ مشواره مع الفن من خلال فرقة المسرح العسكرى، ثم انضم لفرقة الهواة مع الفنان عبد الغنى ناصر الذى أسند إليه أول دور كوميدى فى مسرحية إعلان جواز، ثم أسند إليه المخرج نور الدمرداش دورًا بارزاً فى مسرحية حركة واحدة أضيعك، إلى أن جاءت انطلاقته الحقيقية بعدما رشحه الفنان فؤاد المهندس للمشاركة معه فى مسرحية سيدتى الجميلة.

تعاقد سيد زيان بعد ذلك للعمل مع فرقة الفنانين المتحدين فى كل أعمالها التالية، كما شارك بالعديد من المسلسلات التليفزيونية، ثم السينماوكانت أول بطولة مطلقة له فى أفلام دورية نص الليل، كيف تسرق مليونيرا، ومن مسرحياته بمبة كشر،وبرغوت فى العش الذهبى، وزنقة الستات، وقصة الحى الغربى والقشاش والعسكرى الأخضـروالفهلوى.

ومع بداية 2003 أصيب بجلطة فى المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفى، ما أبعده عن الأضواء فى السنوات الأخيرة، ثم تعرض مجددا لأزمة صحية بعدما تحسنت صحته، وأصبح يسير بمساعدة العصا دخل إثرها المستشفى للعلاج، إلى أن توفى فى 13 إبريل 2016.