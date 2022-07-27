شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت تيخة: تامر حسنى إنسان نظيف واستفدت منه خبرة سنين فى فيلم "بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان مدحت تيخة، ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وحاوره الزميل الصحفى على الكشوطى، وتحدث تيخة عن فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى، حيث يشارك فى بطولته، وقال فى تصريحاته: "تامر حسنى لم يرد أن يشكل كلمة الفيلم بحبك عشان تحمل معنين الولد اللى بيقولها والبنت اللى بتقولها، والفليم رومانسى، والحب من طرفين، وأنا وتامر مكناش صحاب قبل الفيلم، ولكن بعد الفيلم بقينا صحاب، واتشرفت بمعرفته وصداقته وإنى اشتغلت معاه".

وتابع تيخة قائلا: "الشخصية اللى قدمتها فى الفيلم لايت كوميدى، وتامر فاهم بيرشح مين فين، واستفدت من تامر كتير، ودائما خليك مصدق نفسك، ودائما المخرج المؤلف بيبقى فاهم كل حاجة، وتامر إنسان نضيف من جوه، وفى كل مشهد موجود، وإن همه يطلع كل واحد فينا فى أحسن حاجة استفدت منه خبرة سنين، والإيرادات نمرة واحد إن الفيلم نجح والإيرادات شيء مهم جدا لكن أنا مش بربط نجاح الفيلم بالإيرادات لأن ساعات أفلام كويسة تتظلم زى الفيلم ناصر صلاح الدين مجبش إيرادات بس هل ده معناه انه وحش لا طبعا ومش بربط الإيرادات سر النجاح".

وشارك الفنان مدحت تيخة، في فيلم "بحبك"، الذى يعرض الآن في موسم الصيف، و يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، والفيلم من بطولة، هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.