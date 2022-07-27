شكرا لقرائتكم خبر عن كيرة والجن وبحبك وعمهم تحقق 24 مليون جنيه هذا الأسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مجموع إيرادات أفلام السينما المعروضة في شباك التذاكر حاليًا لـ 23,964,086 مليون جنيه خلال الأسبوع الجارى، وزعت هذه الإيرادات على 3 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، وفيلم "عمهم" للنجم محمد إمام، وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل الأفلام وهى كالتالى:

"كيرة والجن" حقق هذا الأسبوع 11,289,533

الفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "بحبك" حقق هذا الأسبوع 6,507,677

فيلم "بحبك" يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم عمهم حقق هذا الأسبوع 6,166,876

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.