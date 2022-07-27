شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تعلن إقامة حفل للنجم كاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الأوبرا المصرية عن إقامة حفل غنائى للنجم العراقى كاظم الساهر، بعد غياب طويل لكاظم عن إحياء الحفلات فى مصر.

كما كشف القيصر كاظم الساهر عن موعد حفله الغنائى فى الساحل الشمالى، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "4 أغسطس فى الساحل"، ويعد ذلك الحفل بعد غياب أكثر من عشر سنوات، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وقد كتب كاظم، من قبل عبر حسابه على إنستجرام: "لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات كاظم الساهر يأتى إلى مصر فى الساحل الشمالى فى شهر أغسطس".

كانت النجمة الإماراتية بلقيس قد أطلقت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهل العشق" والتي تجمعها بقيصر الغناء كاظم الساهر، والأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتى طرح الأغنية بعد انتظار خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم.