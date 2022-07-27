شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغسطس مؤتمر صحفى لمهرجان القاهرة للدراما بحضور يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الممثلين يوم الاثنين 1 أغسطس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، وذلك بحضور الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى رئيس المهرجان والمخرجة إنعام محمد على رئيس لجنة التحكيم والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، وعمرو الفقى رئيس مجلس إدارة pod الشركة المنظمة.

ويشارك النجم أحمد السقا فى لجنة التحكيم، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقي وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

وفى سياق آخر يواصل أحمد السقا تحضيرات مسلسله الجديد "وزن ريشة" المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، والذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، حيث تم تحديد منتصف شهر أغسطس المقبل موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد العمل بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويضع السقا اللمسات النهائية على المشاهد الأخيرة المتبقية فى فيلم "السرب" والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الوطنية إذ يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "السرب" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، دياب، قصى خولى، كريم فهمى، مصطفى فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخرًا في السينمات فيلم "العنكبوت"، والذي يشارك في بطولته نيللي كريم، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.