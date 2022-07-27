نقل الفنان ” صبري عبد المنعم ” إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:50 مساءً - تعرض الفنان ” صبري عبد المنعم ” إلى وعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية والتي استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة .

وكشف صبري عبد المنعم في تصريحات صحفية له عن تفاصيل أزمته الصحية فقال : ” أنا الحمد لله دلوقتي أفضل .. عندي التهاب في الشعب الهوائية ” .

وتابع متحدثا عن تطورات وضعه الصحي : ” وحاليًا في تحسن كبير .. وبشكر كل من تواصل معي للاطمئنان على حالتي الصحية ” .

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم مشيرا إلى موعد خروجه من المستشفى : ” إن شاء الله هخرج من المستشفي اليوم أو غدًا وهتابع مع الطبيب المعالج من المنزل ” .