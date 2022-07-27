كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:50 مساءً - تعرض الفنان ” صبري عبد المنعم ” إلى وعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية والتي استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة .
وكشف صبري عبد المنعم في تصريحات صحفية له عن تفاصيل أزمته الصحية فقال : ” أنا الحمد لله دلوقتي أفضل .. عندي التهاب في الشعب الهوائية ” .
وتابع متحدثا عن تطورات وضعه الصحي : ” وحاليًا في تحسن كبير .. وبشكر كل من تواصل معي للاطمئنان على حالتي الصحية ” .
وأضاف الفنان صبري عبد المنعم مشيرا إلى موعد خروجه من المستشفى : ” إن شاء الله هخرج من المستشفي اليوم أو غدًا وهتابع مع الطبيب المعالج من المنزل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الفنان ” صبري عبد المنعم ” إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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