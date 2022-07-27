زوج إيفانكا ترامب يكشف عن إصابته بالسرطان خلال عمله في البيت الأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب، عن إصابته بسرطان الغدة الدرقية أثناء عمله في البيت الأبيض، وذلك عبر كتابه الجديد.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً عن كتاب كوشنر الاثنين، الّذي سيتم نشره قريباً بعنوان “Breaking History: A White House Memoir”.

وفي الكتاب، استذكر كوشنر محادثة أجراها مع طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، خلال رحلة عمل قام بها في تشرين الثاني 2019 إلى تكساس.

وخلال الرحلة، قام كونلي بسحب كوشنر إلى المقصورة الطبية على متن طائرة الرئاسة، وأخبره أنه مصاب بسرطان الغدة الدرقية ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية على الفور.

وقال كوشنر إن السرطان قد تم اكتشافه “مبكراً” وكان يتوجب عليه إزالة “جزء كبير من الغدة الدرقية”، الأمر الّذي كان يمكن أن يعيق قدرته على الكلام.

وحدّد موعد الجراحة في عطلة عيد الشكر ولم يخبر سوى مجموعة صغيرة من الأشخاص من ضمنهم إيفانكا ترامب ورئيس الأركان مايك مولفاني. وكشف كوشنر أنه حاول الحفاظ على سرية الجراحة عن الرئيس دونالد ترامب، الّذي عاد واكتشف الأمر.