بريتني سبيرز تخطط لعودة فنية قوية.. قريباً مع إلتون جون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد مصدر لمجلة “بيبول” أن المغنية العالمية بريتني سبيرز ستتعاون قريباً مع المغني الإنكليزي إلتون جون لإصدار نسخة جديدة من أغنيته المنفردة “Tiny Dancer” عام 1972.

وأوضحت المجلة أنه من المقرر طرح الأغنية الشهر المقبل، وقد التقى النجمان ببعضهما في استوديو تسجيل في بيفرلي هيلز الأسبوع الماضي. وكشفت المصادر أن الفكرة كانت من اقتراح إلتون جون وأعجبت بريتني على الفور.

وأشارت المجلة إلى أن بريتني سبيرز تتحدث كثيراً في الفترة الأخيرة عن حياتها المهنية بعد انتهاء فترة وصايتها التي استمرت 13 عاماً. وإنها تفكر في العمل على ألبوم جديد في المستقبل ولكنها تفضل الآن التركيز على عمل واحد.

ومنذ فترة وجيزة، شاركت بريتني سبيرز فيديو عبر حسابها في “انستغرام” بينما تغني مقطعاً من أغنيتها المنفردة “Baby One More Time” عام 1998، وكشفت أنها تحاول منذ أعوام إعادة تسجيل الأغنية، ما لم يكن ممكناً خلال فترة الوصاية عليها. علقت قائلةً: “لم أشارك صوتي منذ وقت طويل للغاية، ربما منذ وقت طويل جداً”.

ويشار إلى أن هذا التعاون الجديد سيكون أول أغنية فردية رسمية لبريتني سبيرز منذ أغنية “Slumber Party” عام 2016.

وقد صدرت أغنية “Tiny Dancer” في الأصل في ألبوم إلتون جون “Madman Across the Water” عام 1971، ثم صدرت كأغنية فردية في عام 1972، واحتلت المرتبة الرقم 47 في قائمة أفضل 500 أغنية لرولينغ ستون في عام 2021.