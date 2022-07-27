بيرك أوكتاي يدخل القفص الذهبي في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجم التركي بيريك أوكتاي، نجم مسلسل “زواج مصلحة”، قرر دخول القفص الذهبي، إذ تم تحديد موعد زفافه على حبيبته الممثلة يلدز أتكسوي.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن النجم الشهير من المقرر أن يقيم حفل زفافه في 10 سبتمبر المقبل. وأن حفل الزفاف سيقيمه النجمان التركيان في منطقة ألاتشاتي في منطقة بودروم الساحلية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

يشار إلى أن الثنائي احتفلا بخطبتهما في حفل عائلي بسيط لم يخلُ من عادات الزواج التركية في بداية عام 2022، وأعلن أوكتاي خبر خطبة زميلته التي تصغره بثلاث سنوات، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن خبر الخطبة صورة خاتم السوليتير، الذي قدمه بيرك إلى أتكسوي.

وبدأت علاقة بيرك أوكتاي مع بطلة مسلسل “المؤسس عثمان” يلدز كاغري أتكسوي، عقب إعلان أوكتاي طلاقه المفاجئ من زوجته مروه سارابجي أوغلو، خلال فبراير عام 2021.

بيريك أوكتاي من مواليد مدينة أنقرة عام 1982، بدأ العمل عارض أزياء بين عامَيْ: 2000-2006، وشارك في أكثر من 100 عرض أزياء، ثم انتقل إلى باريس عام 2004، وعمل في عدة مدن عالمية، مثل: ميلانو، طوكيو، دبي، وموسكو، كما عمل مع ماركات عالمية.

عاد إلى تركيا ليكمل دراسته الجامعية. وفي عام 2007، شارك في أول مسلسل له “بلوتي الجميلة”، ثم بين عامَيْ 2008-2009، شارك في مسلسل “موقف سيارات أكاسيا”، وبين عامَيْ: 2012-2009 “الشوارع الخلفية”، ثم بين عامَيْ: 2012-2013 “لهب لهب” (Alev Ale). وفي عام 2013، شارك في مسلسل “ويبقى الأمل”، وفي عام 2015 شارك بمسلسل “علاقات معقدة”، وفي 2017 “زواج مصلحة”، الذي لعب دور البطل فيه إلى جانب النجمة الشابة سيرين شيرينجي، وحالياً يشارك في مسلسل المحارب بدور كاغان بوزوك.

أما يلدز، فبدأت مشوارها الفني عام 2004، عندما شاركت في مسلسل “اللقاء الكبير”، وفي العام التالي قدمت مسلسل “لعبة الحب”، ثم عام 2006 في مسلسل “بعد المطر”، ومسلسل “أخ يا إسطنبول”، وفي العام التالي في مسلسل “لا مكان لا وطن”، وعام 2008 في مسلسل “الأميرة المفقودة”، وعام 2009 في مسلسل “أغصان الربيع”، وفي 2010-2011 في مسلسل “على مر الزمان”، وفي عام 2015، في مسلسل “زوجات غاضبات”، وفي عام 2017 شاركت في مسلسل “المحارب”، الذي قام ببطولته خطيبها بيرك أوكتاي.