أبرز النجوم العالميين في الدورة 79 لمهرجان البندقية السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُتوقع أن يحضر عدد كبير من النجوم الدورة الـ79 لمهرجان البندقية السينمائي التي سيتنافس فيها كبار المخرجين على الفوز بجائزة “الأسد الذهبي لأفضل فيلم”.

وبحسب المعلومات، فقد أُدرج 23 فيلماً في مسابقة المهرجان الّذي يُقام بين 31 آب و10 أيلول، وأكّد المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا خلال إعلانه عبر الإنترنت البرنامج أن الهدف من المسابقة هو أن تكون “نافذة مفتوحة على العالم”، مستنكراً اعتقال ثلاثة مخرجين في إيران.

ويشارك أحد هؤلاء، وهو جعفر بناهي الّذي يفترض أن يمضي عقوبة بالسجن 6 سنوات بتهمة “الدعاية ضد النظام”، في المنافسة على جائزة مهرجان البندقية عن فيلمه مع “خيرست نيست” أي “الدببة غير موجودة”.

ويحفل المهرجان هذه السنة بمشاركة عدد من النجوم الذي سيمرون على السجادة الحمراء، كالممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز التي تؤدي دور البطولة في الفيلم الإيطالي “ليمينسيتا”، فيما تتولى الأسترالية كايت بلانشيت دور قائدة فرقة موسيقية في “تار” لتود فيلد، وكاترين دونوف والممثل تيموتيه شالاميه، بالإضافة إلى نجم البوب الإنكليزي هاري ستايلز الذي يؤدي مع كريس باين دور البطولة في فيلم “دونت ووري دارلينغ” لأوليفيا وايلد.

وتترأس الممثلة الأميركية جوليان مور لجنة التحكيم في المسابقة التي تضم أيضاً أعضاء من أبرزهم المخرجة الفرنسية أودري ديوان والفائز بجائزة نوبل للآداب كازوو إيشيغورو.

ويشهد المهرجان عدداً من الأحداث خارج المسابقة، منها عرض الفيلم الوثائقي لجانفرانكو روسي “إن فياجو” أي “في رحلة” الّذي يضمّ مشاهد من زيارات البابا فرنسيس لمختلف الدول.

ولا يغيب ضجيج الحرب عن المهرجان من خلال أعمال عدة أبرزها فيلمان وثائقيان، أحدهما عن أوكرانيا، والثاني عن بريطانية كانت تتولى تجنيد عناصر لحساب تنظيم الدولة الإسلامية.