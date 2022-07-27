شاكيرا تتخطى أزمة انفصالها عن بيكيه مع طفليها على الشاطئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت كاميرات المراقبة النجمة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا، الاثنين مع طفليها ميلان وساشا على شاطئ في كابو سان لوكاس بالمكسيك.

وشوهدت شاكيرا، 45 عاما، واقفةً على الرمال إلى جانب طفليها ميلان، 9 أعوام وساشا، 7 أعوام، مرتديةً لباس البحر باللون البنفسجي الفاتح يتدلى منه “شراشيب”.

كما ظهرت المغنية العالمية بالصور بمظهرٍ خالٍ من مساحيق التجميل، وأبرزت الشمس تجاعيد شعرها الكبيرة ذات اللون الذهبي.

وفي إحدى الصور تظهر امرأة أخرى واقفةً إلى جانب شاكيرا بينما كان ابناها ميلان وساشا يلعبان على شاطئ البحر.

يُذكر أن شاكيرا تُشارك طفليها مع حبيبها السابق نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، الّذي أعلنت انفصالها عنه في بيان في أوائل شهر حزيران الفائت.