تامر حسني نجم أقوى حفلات اسبانيا.. “عشأنجي” يحلق بين الملاين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في استاد Power Horse في اسبانيا يوم السبت 30 تموز/يوليو، يلتقي خلاله الجالية العربية ومحبّيه الإسان في أمسية لا مثيل لها.

ويأتي حفل السوبر ستار تامر حسني ضمن احتفالية ضخمة لافتتاح ستار Power Horse التابع لنادي فريق كرة القدم الاسباني Almería، ويشاركه فيه مجموعة من الفنانين الإسبان.

وسيقدّم تامر حسني خلال الحفل المنتظر باقة من اجمل وأروع اغنياته الناجحة، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد “عشأنجي” الذي حقق أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدوره.

ويضم ألبوم تامر حسني الجديد “عشأنجي” 9 أغنيات جديدة وهي: “ليه طله” كلمات هاله الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع El Nabulsi، “أحلى كلام” كلمات كريم حكيم وتامر حسني، وألحان مودى منير و امر حسني، وتوزيع برونزي، “ما بجيش بالطريقة دي” كلمات تامر حسين، وألحان، تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، “بعد مؤقت” كلمات رمضان محمد، ألحان مودي منير، وتوزيع محمود صبري، “سوحنا” كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، “زي الأيام دي” كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع El Nabulsi، “خدنا مناعة” كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، “سجل يا تاريخ” كلمات تامر حسني وعليم، وألحان تامر حسني ومحمود ميري، وتوزيع El Nabulsi.

وأغنية عنوان الألبوم “عشأنجي” كلمات حماده السيد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس، وقد أصدرها تامر حسني بفيديو كليب مميّز من إخراجه.