نيللي كريم تكشف أسرار زيجاتها وأسباب إصابتها بالاكتئاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها الخاص ببرنامج ABtalks الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر قناته الخاصة في وتيوب”، كشفت الفنانة نيللي كريم عن أهم الدروس التي تعلّمتها من تجربتَي الزواج اللتين مرت بهما، مؤكدةً أنه يجب على المرأة أن تعتمد على نفسها حتى وإن كانت متزوجة من ملياردير، ومشددةً على أن الذمة المالية للمرأة تمنحها قوة.

وقالت نيللي: “لازم تعتمدي على نفسك وتعملي حاجة بتحبيها ميبقاش في حد مسؤول عن سعادتك… لما البني آدم يكون مستقل وسعيد هيشوف الأمور من زاوية مختلفة… ووقتها مش هيعيش مع بني آدم عشان مرتاح مادياً أو علشان الأولاد”.

وأكدت أن ضرورة رفض التنازلات من أجل الشريك والتمتع بالاستقلالية الكاملة لحياة أفضل وسعيدة مع هذا الشريك من أهم شروط الزواج المتكافئ.

كما كشفت نيللي عن تفاصيل إصابتها بورم حميد في الوجه وخضوعها لجراحة لاستئصال هذا الورم. إذ قالت: “تعبت فترة ولاحظت إن وشي مش مظبوط، وبعد المتابعة اكتشفت إن عندي ورم حميد في وشي وقررت أعمل عملية جراحية، والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تماماً، وعملت العملية في أمريكا ونجحت ولكن الدكتور شال جزء من ودني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه فعلاً”.

وأكدت أنها مرت بلحظات صعبة في حياتها، ولا تتحمل أبداً فكرة أن يتألم الأشخاص المقربون منها، مشيرة إلى أنها تأثرت كثيراً بمرض والدتها إثر جلطة في المخ. وأضافت: “معرفتش أتصرف لأني بتوتر في المواقف الصعبة، وأنا بخاف من المرض لأني مش عايزة أبقى عبء على أي شخص ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ومقولتش لحد”.

وعن تفاصيل وفاة والدها بعد تدهور حالته بسبب مرض السرطان، أشارت نيللي كريم إلى أنها ما زالت حزينة على وفاته، وهو ما أصابها بالاكتئاب، قائلة: “والدي توفي بالسرطان وأنا عمري 16 سنة وكنت طفلة مش فاهمة يعني إيه سرطان وشقيقي كان متولي مسؤولية والدي أثناء مرضه، وساعتها محستش بفقدان والدي ولكن حسيت لما كبرت وخلفت وبدأت استوعب وما زلت حزينة على وفاته”.

وتابعت نيللي كريم حديثها موضحةً: “والدتي كانت قوية ومعيطتش لما والدي مات لأنها كانت بتحاول تقولنا إن فيه أمل وأننا هنقدر نكمل، ولو كانت استسلمت للحزن والبكاء مكنتش هتطلع منه، وأنا بمر بحالات اكتئاب أحياناً زي أي شخص ولكن مش بستسلم وبحاول أخرج منه لأن كلمة اكتئاب ملهاش نهاية وبحاول دايماً أدوّر على حافز يخليني قوية.

واختتمت بالقول: “أنا بتوتر لما يحصلي موقف صعب ومش بعرف أتصرف، ووالدتي تعرضت لجلطة في المخ أثناء تصويري مسلسل “سجن النسا”، وروحت لها المستشفى ولكن معرفتش أتصرف وجالي حالة من الصدمة؛ ودا سببه إني شخصية حساسة ومش بستحمل”.