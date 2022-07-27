شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الفنان محمد إبراهيم يسرى من المستشفى بعد إصابته بجلطة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الفنان محمد إبراهيم يسرى من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بجلطة فى القلب، حيث خضع للعلاج لمدة عدة أيام قبل أن يخرج اليوم الأربعاء من المستشفى ليدخل فى فترة نقاهة بالمنزل.

وكانت أعلنت هنا إبراهيم يسرى، ابنة الفنان القدير الراحل إبراهيم يسرى، إصابة شقيقها الفنان محمد إبراهيم يسرى، بجلطة حادة فى القلب، مشيرة إلى أن حالته الآن مستقرة وربنا ستر عليه، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكتبت هنا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "ربنا سترها عليك يا حبيبي، حمد الله على سلامتك يا حبيبي قلبي"، مضيفة: "أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب".

وكان الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري، أحيا مؤخرا ذكرى ميلاد ووفاة والده الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسري، الذى ولد يوم 20 أبريل وتوفى أيضا في نفس اليوم من عام 2015، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

ونشر محمد، صور لوالده ولأسرته، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "النهاردة عيد ميلاد أبويا الله يرحمه والذكرى السابعة لوفاته.. سبع سنين من غيرك عدوا كأنهم سبعين.. وحشتني أوي يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويسعد روحك ويجمعني بيك علي خير يا حبيبي يا رب.. كل سنة وانت طيب يا هيما.. نسألكم الدعاء".