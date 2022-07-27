شكرا لقرائتكم خبر عن كنت هتشل وشالوا جزء من ودنى.. نيللى كريم تكشف تفاصيل أزمتها الصحية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اكتشفت إن عندى ورم حميد فى وجهى وقررت أعمل العملية وخلال الفترة دى الدكاترة حذرونى منها عشان كان من الممكن أتشل وما عرفش أحرك وشى تمامًا".. بهذه الكلمات كشفت الفنانة نيللى كريم تفاصيل أزمتها الصحية التى تخطتها خلال الفترة الماضية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وقالت نيللى عبر لقاء على يوتيوب: "قولت للدكتور إنى فنانة ووجهى أهم شىء وعملت العملية فى أمريكا والحمد لله نجحت لكن الدكتور شال جزء من ودنى لإخفاء الجرح لأنى كنت هتشوه بسبب العملية".

وعن الزواج أكثر من مرة علقت نيللى: تزوجت 3 مرات أول اتنين كانوا اختيار خاطئ بالنسبة للطرفين وتعلمت من زيجاتى الاعتماد على نفسى ولدى استقلال مادى وأنصح كل سيدة بذلك وأحب العائلة والاستقرار لذا اتخذت قرار الزواج والإنجاب.

وعن أصعب لحظات حياتها عبرت نيللى عن صدمتها وقت إصابة والدتها بجلطة فى المخ أثناء تصويرها مسلسل "سجن النسا" وأصيبت بنوبة هلع وقتها خاصة أن والدتها كانت مهتمة بها وبأبنائها بشكل كبير.