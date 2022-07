شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين الدراجى يشارك بفيلمه "جنائن المعلقة" HORIZONS EXTRA بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ 79 عن مشاركة فيلم المخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي "جنائن المعلقة" في قسم HORIZONS EXTRA، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما والذي يتبني دميةٍ جنسية أميركية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.

في سياق متصل اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي

جوليان مور من مواليد شهر ديسمبر 1960 في كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. كان والدها بيتر مور سميث يعمل في الجيش الأمريكي وكانت والدتها أني محللة نفسية من أصل أسكتلندي.

عشقت جوليان مور القراءة وشاركت في مسرحيات المدرسة ونصحتها معلمتها أن تمتهن مهنة التمثيل ، ولم يعارض والدي جوليان مور أمر التمثيل لكن طلبا منها استكمال دراستها الجامعية وبالفعل التحقت بجامعة بوسطن وتخرجت منها عام 1983. بعد تخرجها انتقلت جوليان مور لنيويورك وعملت كنادلة في البداية ثم شاركت في أحد حلقات مسلسل (The Edge of Night) عام 1983.

ونالت عام 1998 ترشيح لجائزتي الجولدن جلوب والأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم (Boogie Nights). وفي عام 2000 نالت جوليان مور ثاني ترشيح لها لجائزة الجولدن جلوب ولكن هذه المرة كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (An Ideal Husband). أيضًا عام 2000 شهد ترشيح أخر لجوليان مور حيث رُشحت لجائزتي الجولدن والأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم (The End of the Affair).



فيلم الجنائن المعلقة



جنائن معلقة