وائل رمضان يحتفل بعيد ميلاد سلاف فواخرجي

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 05:51 مساءً - احتفل الفنان ” وائل رمضان ” بعيد ميلاد زوجته السابقة الفنانة ” سلاف فواخرجي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الرغم من انفصالهما الذي كانت قد أعلنت عنه الأخيرة في شهر إبريل الماضي بعد زواج دام لمدة 23 عاما .

وتضمن المنشور صورة لوائل رمضان تجمعه بسلاف فواخرجي .. وكتب في تعليقه عليها : ” سلاف الغالية على قلبي وكتير .. كانوا زمان المحبين يبعتوا رسائل ورقها من برة أزرق وأحمر ويعطروها والمحبوبين يبوسوا المكتوب كتير قبل ما يفتحوها وكانت تتعطر بالكولونيا المتوفرة ” .

وتابع : ” هيك كان زمان .. أنا بحن لهديك الأيام وكتير وبحس إني هونيك مش هون .. بس حتى هي قتلوها فينا وصارت حلم .. واليوم، مع إني حبيتك بأول عيد ميلاد إلك التقينا فيه سوا ” .

وأضاف : ” بتمنى من قلبي تكوني مبسوطة وبصحة وعافية ورضا وسلام وأيامك كلها حلوة متلك ومتل روحك الدافية ويصير اللي بتحبيه متل ما بتحلمي وأكتر يا أم الحمزة والعلي ” .

ومن جانبها ردت سلاف فواخرجي على معايدة وائل رمضان في تعليق لها قائلة : ” قلبك النضيف هو اللي بيرسم الزمان وبيعطر الأيام وال هون وال هنيك .. ورح تبقى حاضر من أول عيد ميلاد لآخر يوم .. الله يحميك أبا الحمزة وعلي ” .