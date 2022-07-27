” الجبس يغطي جسده بالكامل ” .. صورة ل بيومي فؤاد تثير قلق المتابعين حول وضعه الصحي

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 05:51 مساءً - نشر الفنان ” سعد الصغير ” صورة عبر حسابه على إنستجرام للفنان ” بيومي فؤاد ” أثارت قلق متابعيه ومحبيه والتي ظهر بها وهو نائم على سرير بغرفته داخل إحدى المستشفيات وجسده ملئ بالكسور ومغطى بالكامل ب (الجبس) .

وتساءل المتابعون عن سبب ظهور بيومي فؤاد بهذا الشكل وعن ما تعرض له .. ليوضح سعد الصغير في تعليق له حقيقة هذه الصورة مشيرا إلى أنها من مشهد له بإحدى المسلسلات وهدف من نشرها مداعبته .

فكتب سعد الصغير في تعليقه على الصورة : ” يا جدع متخافش هترجع مكانك تاني وزي ما انت متعود يا صاحبي بس أنا باخد نفسي شوية .. معلومة مشهد في مسلسل، لكن ده كان حال ناس كتيرة في سنين فاتت وجاية إن شاء الله ” .