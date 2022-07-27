أحلام تكشف سبب اختفائها وابتعادها عن مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 05:51 مساءً - حسمت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” حالة الجدل والتساؤلات المثارة بين متابعيها ومحبيها عن سبب اختفائها وابتعادها عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلها مع زملائها كعادتها .

حيث أشارت أحلام في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر إلى أنها في أجازة لمدة شهرين برفقة عائلتها، مضيفة أنها كانت بحاجة إلى ذلك بعد مجهود عمل استمر لمدة سنة كاملة .

فكتبت أحلام في تغريدتها قائلة : ” أولاً شكراً على السؤال والمحبة، أولاً أبارك أو أعزي أو أهني هذا واجب وما يزعل أحد؟! ” .

وتابعت : ” وثانياً أنا في أجازة لمدة شهرين مع عيلتي .. واعتقد من حقي من بعد مجهود سنة كاملة وهذا تجديد بحد ذاته .. ولا جديد حالياً واعتقد عملت ألبوم ناجح ولليوم موجود واخيراً البركة في الموجودين وشكراً ” .