شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك غرقان فى سابع نومه على متن مركب بنهر السين خلال شهر العسل مع جنيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك وهو غارق في النوم بشهر العسل، علي متن رحلة نهرية في نهر السين بباريس حيث يقضي شهر العسل مع زوجته جنيفر لوبيز، وظهر غارقا في النوم وحيدا على ظهر المركب.

وفي سياق متصل لفتت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الانتباه أثناء مغادرتها فندق de Crillon مع زوجها النجم بن أفليك، حيث يواصل الثنائى الاستمتاع بشهر العسل الباريسي، وجذبت "جى لو"، صاحبة الـ 53 عاماً، الأنظار بفستان أنيق باللون الأزرق، يتميز بلياقة وأكمام منفوخة، وظهرت النجمة بهذه الإطلالة الرائعة حينما كانت تتجول جنبًا إلى جنب مع زوجها بن أفليك، صاحب الـ 49 عامًا.

واستكملت جينيفر لوبيز، إطلالتها بحقيبة بيج صغيرة منسقة مع أحذية الباليه المسطحة ذات اللون البيج، فيما صففت خصلات شعرها الأسود في كعكة، وفي هذه الأثناء، احتفظ بن أفليك، بملابسه غير الرسمية حيث ارتدى قميص أزرق فاتح فوق تيشرت أبيض، مع بنطلون جينز أزرق داكن وأحذية رياضية سوداء.

وفي وقت سابق ، انضم إليهما أطفالهما، وهم، ابنتا بن أفليك، فيوليت، 16 عامًا، وسيرافينا، 13 عامًا، وتوأم جينيفر، البالغان من العمر 14 عامًا، ماكسيميليان وإيمي، وبدا نجما هوليوود فى حالة معنوية عالية للغاية، بعد يوم من رؤيتهما خلال عشاء أقيم للاحتفال بعيد ميلاد جينيفر لوبيز.



بن أفليك غارق في النوم



بن أفليك