شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عمهم" يقترب من 33 مليون جنيه فى شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام إيرادات بلغت 740,453 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الثلاثاء، لتضاف إلى ما حصده الفيلم منذ انطلاقه فى دور العرض 7 يوليو الماضى للمنافسة فى الموسم السينمائى، لتصبح محصلة إيرادات الفيلم 32 مليون و776 ألف جنيه خلال 20 يوم عرض.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعرض بجانب عمهم فى موسم عيد الأضحى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى.