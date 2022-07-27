شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تنتقد غناء آيتن عامر.. والفنانة ترد: ليكى الحرية فى إنه يعجبك أو لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة آيتن عامر عن سبب دخولها مجال الغناء، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقغ "تويتر"، حيث جاء هذا التصريح ردًا على سؤال إحدى المتابعات التى قالت "هو آيتن عامر بقت بتغنى ليه؟"، لترد عليها آيتن عامر فى تويتة لها: "دى حاجة كان نفسى اعملها من زمان الحقيقة، وطبعا ليكى مطلق الحرية فى إنه يعجبك إو لأ".



ايتن على تويتر

وكانت آيتن عامر قد أكدت أنها انزعجت من تصريح شقيقتها الفنانة وفاء عامر حول خيانة الزوج، والذى قالت فيه: "لو جوزى خاننى يبقى العيب فيا"، موضحة أنها اختلفت مع شقيقتها بعد هذا التصريح، وأخبرتها أنه غير مناسب لأنه لا يوجد مبرر للخيانة.

وأضافت آيتن أنها أخبرت شقيقتها أنه لا توجد أسباب للخيانة، ولا يمكن تبريرها سواء من الرجل أو المرأة، قائلة: "قلت لها مفيش أى سبب للخيانة أصلا.. فى إن حضرتك تيجى تقولى إحنا مش قادرين نكمل مع بعض ولازم ننفصل وبعد كده اعمل اللى أنت عاوزه.. إنما خيانة لأ"، خلال تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلى"

أشارت إلى أنها عندما عرض عليها دور "رقية" فى مسلسل "مكتوب عليا"، تخوفت من تقديمه فى البداية لأنها لا ترى نفسها ممثلة كوميدية ولا تحب الشخصيات "المدلوقة فى الحب"، قائلة: "لما اتعرض عليا مسلسل مكتوب عليا خوفت وقلقت إنى هقدر اعمل الدور ده ولا لا.. لأن أنا مش شايفة نفسى ممثلة كوميدية خالص، وأنا اصلا ضد إن الست تدلق فى الحب أو فى أى علاقة".