شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تحيى حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة دينا الوديدى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا المصرية يوم الأحد المقبل الموافق 31 من يوليو الجارى، وتقدم باقة من أغانيها منها تدور وترجع، سكون، ياللي معدي، دواير، السيرة الهلالية، كتر الوجع".

دينا الوديدى مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية، عرفت دينا بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية. كانت ضمن الورشة المسرحية التي التحقت بها حين كانت لا تزال طالبة بقسم اللغات الشرقية بكلية آداب القاهرة وشاركت بالتمثيل في بعض الأعمال من ضمنها: سي عمر وليلى أفندي .

وتقدم دينا الوديدى نوعًا مختلفًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، وتستلهم دينا الكثير من موسيقاها من هوية وتراث مدينة القاهرة.