شكرا لقرائتكم خبر عن 5 زيجات فى حياة الدنجوان رشدى أباظة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن مجرد فنان مر على تاريخ السينما المصرية لكنه كان الدنجوان الذى استطاع أن يخطف قلوب الجماهير بوسامته وموهبته، ولم يكن التمثيل ضمن حسابات رشدى أباظة المولود فى 3 أغسطس 1926 قبل أن يبدأ حياته فى عالم الفن بدور فى فيلم "المليونيرة الصغيرة" الذى فتح له أبواب السينما وقدم كل الأدوار من تراجيديا لكوميديا حتى صار النجم الأبرز على مدار سنوات حياته.

قدم نحو 150 فيلمًا من أشهرها "امرأة على الطريق، صراع فى النيل، الزوجة رقم 13، فى بيتنا رجل، الشياطين الثلاثة، صغيرة على الحب، غروب وشروق، الحب الضائع، وكر الأشرار"، وكان نصيب التليفزيون أقل ما يكون فى مشواره حيث قدم مسلسلين فقط هما "المارد والصفقة".

تزوج 5 مرات الأولى من الفنانة تحية كاريوكا واستمر زواجهما 3 سنوات ثم تزوج من الأمريكية بربارا وأنجب منها ابنته الوحيدة (قسمت) ثم طلقها بعد 4 سنوات ثم تزوج من الفنانة سامية جمال وظل زواجهما 18 عامًا وتزوج من الفنانة صباح واستمر زواجهما أسبوعين فقط، أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة وهى ابنة عمه تزوجها قبل وفاته، ورحل فى 27 يوليو 1980 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.