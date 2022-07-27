شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة ملك الترسو.. تعرف على نجوم خرجوا من عباءة فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة ملك الترسو الفنان القدير فريد شوقى، والذى رحل عن عالمنا في 27 يوليو 1998، اسمه الحقيقى فريد شوقى محمد عبده شوقى وشهرته فريد شوقى، من مواليد حى السيدة زينب يوم 30 يوليه 1920.

ملك الترسو ووحش الشاشة لقبان اشتهر بهما فريد شوقى صاحب المسيرة السينمائية الطويلة والحافلة بالتنوع ما بين أدوار الشر والراجل المجدع والراجل الشعبى والأب والزوج الخائن وغيرها من الأدوار التي لا يزال الجمهور يلتف حول أي عمل فنى يعرض له.

التحق بمدرسة الفنون التطبيقية وحصل منها على الدبلوم، نشأ في عائلة مصرية ذات أصل تركى، ووالده هو محمد عبده شوقى، الذي كان يعمل مفتشا بمصلحة الأملاك الأميرية بوزارة المالية.

فى 1945 تم افتتاح المعهد العالى للتمثيل فالتحق به وحصل على دبلوم المعهد العالى للتمثيل واستقال من وظيفته الحكومية، ليتفرغ للفن وبدأ بأدوار الشر على المسرح والشاشة، وبعد ثورة يوليو 52 تعاون مع المخرج صلاح أبوسيف، بعد أن كتب قصة الأسطى حسن، ونجح الفيلم الذي كان أولى المحطات باتجاه السينما الواقعية لتنهال العروض على فريد شوقى فيقدم حميدو ورصيف نمرة 5 والنمرود، وبدأ يكتب وينتج وقدم جعلونى مجرماً ثم بورسعيد لتتأكد نجوميته ويواصل مسيرته الحافلة بين السينما والمسرح والتليفزيون .

وخلال مسيرة ملك الترسو الفنية، خرج عدد من الفنانين من عباءة وحش الشاشة، وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدى والذى اصبح واحداً من اشهر نجوم الوطن العربى حالياً، والفنان الراحل وائل نور، وخالد محمود، وآثار الحكيم، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وما أكثرهم .