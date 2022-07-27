جسمه مكسر.. سعد الصغير يداعب بيومى فؤاد بصورة من المستشفى

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان سعد الصغيرة صورة للفنان بيومي فؤاد وهو يرقد علي السرير في المستشفى وجسده ملئ بالكسور، وهي صورة للوهلة الاولي تقلق محبي بيومي، لكن سعد كان يقصد مداعبة الفنان الكوميدى ، حيث ان الصور من مشهد بإحدي المسلسلات وعلق سعد علي الصورة التي نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به بـ " ياجدع متخفش هترجع مكانك تاني وزي مانتا متعود ياصاحبي بس انا باخد نفسي شويه ...معلومه مشهد في مسلسل..لكن ده كان حال ناس كتيره في سنين فاتت وجايه ان شاء الله".

وعلي جانب آخر بدأ صناع فيلم "سنة أولى خطف" لـ بيومى فؤاد تصوير المشاهد الأولى داخل فيلا على طريق إسكندرية الصحراوي، ومن المقرر أن يتم استئناف عمليات التصوير خلال الأسبوع المقبل، وذلك في العديد من المناطق منها بعض الأماكن المهجورة وبعض الشقق داخل كومباوند بالإضافة إلى قرية سياحية بمدينة شرم الشيخ.

وتدورأحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، مشيرا إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

يشار إلى ان فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.