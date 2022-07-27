شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر مدحت العدل: أكرم حسنى أكبر من أن يسرق شطرا فى أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل رئيس جمعية الملحنين والمؤلفين، إن فن كتابة "المربعات" شكل من أشكال كتابة الشعر ليس مقصورا على أهل الصعيد، ومن الممكن أن نكتب نفس المربع على نفس القافية والتفعيلة والوزن، وهذه ليست سرقة.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" إن هناك تشابها فى بيت واحد من الشعر فى أغنية "للى" التى كتب كلماتها أكرم حسنى، وهذا يحدث أحيانا حتى معى، دون أن أعرف مصدره، وفى وجهة نظرى هذه ليست سرقة على الإطلاق.

وأكد مدحت العدل إن أكرم حسنى أكبر من أن يسرق شطر فى أغنية.

وواجه أكرم حسنى فور طرح أغنية "للى" اتهامات بسرقة كلمات ولحن الأغنية، حيث ظهر المطرب محمود المنسى في فيديو قال فيه: "اتفاجئت إن لحن الأغنية (كوبى بست) من أغنيتى، أنا مش طالع أتهم حد بعينه، محمد منير فنان كبير وأكرم حسنى فنان مبدع لكن أنا متمسك بحقى الأدبى جدا"، كما اتهم الشاعر عادل صابر أكرم حسنى بسرقة كلمات الأغنية وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبدوره كتب أكرم حسنى عبر حسابه على "فيس بوك" رداً على هذه الاتهامات: "تشابه جملة من الأغنية مع جملة لشاعر من جنوب مصر لا يعنى السرقة وإنما توارد أفكار طبيعي"، وأضاف: أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا، أنا بكتب أغاني من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات قدمتها".

وأضاف أكرم: "كنت قبل ما استخدم لحن أى أغنية برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية واللى يعمل كده بيتهيألى صعب يحط نفسه فى موقف زى ده، مهنتى الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغانى من باب الهواية، فأنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسى كشاعر".