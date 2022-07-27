ريهام عبد الغفور تكشف حقيقة زواجها بعمر ال 12

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:54 مساءً - أثارت الفنانة ” ريهام عبد الغفور ” حالة من الجدل بين المتابعين بعد كشفها عن عمر نجلها الأكبر خلال استضافتها ببرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو اديب ” مؤخرا .

حيث أشارت ريهام عبد الغفور إلى أن نجلها (يوسف) يبلغ من العمر 21 عاما ويدرس الإخراج والتصوير في كندا وأنها تزوجت في سن صغيرة وهي بعمر ال 12 .

وهو الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات من جانب بعض المتابعين حول زواجها بهذا السن الصغير وآخرون اتهموها بالكذب في هذا الأمر .

وحسمت ريهام عبد الغفور الجدل المثار في هذا الأمر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشيرة إلى أن ما قالته مجرد مزحة .

فكتبت قائلة : ” كنت بهزر .. والله العظيم كنت بهزر، مش معقول بجد .. عمالة بتشتم من الصبح إني كذابة ” .