ريهام عبد الغفور تكشف حقيقة زواجها بعمر ال 12

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:54 مساءً - أثارت الفنانة ” ريهام عبد الغفور ” حالة من الجدل بين المتابعين بعد كشفها عن عمر نجلها الأكبر خلال استضافتها ببرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو اديب ” مؤخرا .
حيث أشارت ريهام عبد الغفور إلى أن نجلها (يوسف) يبلغ من العمر 21 عاما ويدرس الإخراج والتصوير في كندا وأنها تزوجت في سن صغيرة وهي بعمر ال 12 .
وهو الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات من جانب بعض المتابعين حول زواجها بهذا السن الصغير وآخرون اتهموها بالكذب في هذا الأمر .
وحسمت ريهام عبد الغفور الجدل المثار في هذا الأمر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشيرة إلى أن ما قالته مجرد مزحة .
فكتبت قائلة : ” كنت بهزر .. والله العظيم كنت بهزر، مش معقول بجد .. عمالة بتشتم من الصبح إني كذابة ” .
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