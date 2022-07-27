” فنان شاب ” .. إصابة نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري بجلطة حادة في القلب

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:54 مساءً - أعلنت ” هنا إبراهيم يسري ” إبنة الفنان الراحل ” إبراهيم يسري ” عن إصابة شقيقها الفنان الشاب ” محمد يسري ” بجلطة حادة في القلب . فكتبت هنا إبرايهم يسري في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” ربنا سترها عليك يا حبيبي .. حمد الله على سلامتك يا حبيب قلبي ” . وتابعت مطالبة الجمهور بالدعاء له : ” أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب ” .

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