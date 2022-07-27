شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ميلان الإيطالي يخطط لخطف جوهرة مغربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعي إدارة ميلان الإيطالي، لخطف النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي الإنجليزي، يأتي ذلك فى إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد، وتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

ويعد حكيم زياش على أعتاب الميلان كبديل لصفقة شال دي كاتيليري، التي تواجه صعوبات كثيرة أبرزها العامل المادي، وعدم تواصل اللاعب البلجيكي مع الفريق الإيطالي لأي إتفاقات مادية بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين

وخرج اللاعب من حسابات المدير الفني «للبلوز» توخيل، الشئ الذي يقرب اللاعب للخروج من صفوف الفريق للموسم الجديد، وتري إدارة الفريق أن خروجه من الفريق يعد الخيار الأفضل له للفترة المقبلة.



كيف يفكر اللاعب خلال الفترة المقبلة

زياش

ويري اللاعب أن فكرة بقائه مع الفريق تعد مسألة فى غاية التعقيد، كما أعرب أن تعاقد إدارة الفريق مع رحيم ستيرلينج أصابه بالإحباط الشديد، وأضعف من آماله مع الفريق، خصوصا أن النجم الإنجليزي يلعب فى نفس المركز الذي يلعب به النجم المغربي.

وينوي اللاعب لخوض تحدي جديد خلال المرحلة القادمة، هذا ويرحب زياش بالإنضمام إلى كبير العاصمة الإيطالية خلال المريكاتو الصيفي الحالي، مما يتيح لميلان فرصة التعاقد مع اللاعب فى ظل أن الفريق الإيطالي سيساعده كثيرا من التطور فى الناحية الهجومية بشكل كبير، لا سيما أن اللاعب يفضل اللعب تحت قيادة بيولي فى الموسم الجديد.



لماذا تري إدارة ميلان فى زياش صفقة مفيدة

ووضحت إدارة ميلان أن زياش يمتلك الإمكانيات المهارية التي تنقص الفريق فى الناحية الهجومية، وأن اللاعب يحتاج للفريق فى الفترة الحالية، من أجل إستعادة مستواه المعهود، والذي ظهر به فى أياكس الهولندي فى موسم 2019.

وأضافت أن الفريق سيخوض العديد من التجارب خلال الموسم القادم، يأتي على رأسها المحافظة على لقب الدوري الإيطالي، والذي يسعي الفريق لفرض هيمنته على هذا اللقب، إضافة إلى العودة على المنافسة على لقب دوري أبطال اوروبا فى الموسم الجديد،من خلال الظهور بمستوي جيد فى الكاليتشو، مما يتيح للفريق الإستمرار فى ثوب البطل.

الجدير بالذكر أن اللاعب قدم مستوي كبير مع أياكس الهولندي فى موسم 2019_ 2020، والذي كان بمثابة نقطة تحول فى مسيرة اللاعب، جعلته يلعب بالدوري الإنجليزي، أحد أقوى دوريات العالم،و يرتدي قميص البلوز صاحبة التاريخ الكبير.