تامر عاشور يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:44 مساءً - كشف الفنان ” تامر عاشور ” عن تفاصيل تعاونه مع الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في أغنية جديدة لها والتي تحمل إسم ” عودتني الدنيا ” .
وأشار تامر عاشور في لقاء له مع برنامج (عرب وود) إلى أن أغنية عودتني الدنيا من كلمات ” أحمد المالكي ” وتوزيع ” نابلسي ” وألحانه، معربا عن سعادته بهذا التعاون مع شيرين .
فقال تامر عاشور : ” إن شاء الله تبقى خطوة كويسة بالنسبالي وبالنسبالها وتكسر الدنيا كالعادة .
وأضاف عن أغنية عودتني الدنيا : ” هي أغنية دراما جدا، حزينة جدا، ربنا ما يقطع لنا عادة .. وإن شاء الله تنزل بصوت شيرين تبقى أقوى وأقوى ” .
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