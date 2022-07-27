نيللي كريم تكشف تفاصيل إصابتها بورم في الوجه : ” شلت جزء من ودني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:44 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” نيللي كريم ” ضيفة ببرنامج (ABtalks) الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي ” أنس بوخش ” عبر قناته على موقع يوتيوب .
وخلال اللقاء كشفت نيللي كريم عن تفاصيل إصابتها بورم حميد في الوجه وخلف الأذن وهو ما استدعى خضوعها لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشارت نيللي كريم أن الأطباء كانوا قد حذروها أنها وبسبب هذا الورم قد تتعرض للشلل ولا تتمكن من تحريك وجهها تماما .
فقالت : ” الدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تمامًا .. وعملت العملية في أمريكا ونجحت ولكن الدكتور شال جزء من ودني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه ” .
وأضافت : ” فى وقتها عرفت الدكتور إنى فنانة ووجهى أهم شيء .. قولتله أنا بمثل وخايفة من شكل الجرح على وشي فاضطر إنه يشيل الجزء ده علشان مظهرش مشوهة ” .
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