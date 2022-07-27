شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة موجعة داخل يوفنتوس بسبب بول بوجبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق يوفنتوس الإيطالي استعداداته للموسم الجديد بخوض مباريات ودية قوية خلال الفترة الحالية تمهيدا لبداية موسم 2022-2023.

وخاض يوفنتوس اليوم مباراة قوية أمام برشلونة والتي أقيمت فجر اليوم في تمام الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

إصابة بوجبا بغضروف الركبة

بول بوجبا

وعلى الرغم من أن التجربة كان مفيدة لليوفي، إلا أن فريق السيدة العجوز قد تلقى صدمة موجعة بمغادرة لاعب الفريق رسميا للمعسكر بسبب الإصابة.

ووفقا للصحف الإيطالية فإن بول بوجبا، لاعب الفريق العائد من جديد لصفوف اليوفي قادما من مانشستر يونايتد، قد تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي للركبة أدى إلى مغادرته المعسكر.

بوجبا يغادر معسكر يوفنتوس

وأعلن الفريق الإيطالي في بيان رسمي أن اللاعب قد أصيب في غضروف الركبة فيما أكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن الفرنسي بول بوجبا غادر معسكر يوفنتوس في أمريكا، وعاد إلي إيطاليا لبدء عملية التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتابعت الصحيفة الإيطالية أن بوجبا سيقوم بزيارة أحد الأطباء من أجل تحديد ما إذا كانت هناك عملية جراحية أو التعافي بالتأهيل.

تشكيل يوفنتوس أمام برشلونة اليوم

وكان قد خاض يوفنتوس مباراة برشلونة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو - بونوتشي - جليسون بريمر - أليكس ساندرو

خط الوسط: روفيلا - مانويل لوكاتيلي – زكرياء.

خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين، دري ماريا،



