شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تحيى ذكرى رحيل والدها بفيديو يجمعه مع رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى وفاة والدها، ونشرت مقطع فيديو لأحد أعماله التى تجمعه مع الراحل رشدى أباظة على صفحتها الرسمية بانستجرام وكتبت: "اليوم تمر الذكرى ال٢٥ لوفاة والدي الفنان الكبير فريد شوقي وأيضا ذكرى وفاة الفنان الكبير رشدي أباظة السنوية ال٤٢ من الأفلام اللي جمعتهم فيلم طريق الشيطان، لقيت الفيديو دا حد منزله وعجبني وبعيدا عن الفن كانت تجمعهم صداقة كبيرة الله يرحمهما ويغفرلهما ويسكنهما فسيح جناته وحشتونا ووحشنا الزمن الجميل".



بوست رانيا على انستجرام

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي قالت فى أحد اللقاءات التليفزيونية إن والدى "فريد شوقي" كان حنين أوي علينا وكان عقابه ليا انه ميكلمنيش، معلقة : "لو كان وحش الشاشة فى البيت مكناش هنعيش هنموت أصلا وكان حنين وعمره ماضربنى واللى كان وحش فى البيت أمى واخدة الراية والشبشب على طول لو حد يغلط يضرب بيه".