شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كندة علوش وسامر المصرى"نزوح" لـ سؤدد كعدان يشارك فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان فينيسيا السينمائي عن مشاركة فيلم المخرجة سؤدد كعدان "نزوح" في قسم مسابقة «Orizzonti Extra»، بدورة المهرجان الـ 79، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته كل من النجوم كندة علوش وسامر المصري، والممثلة الشابة هالة زين، وهو ثاني أفلام سؤدد الروائية بعد "يوم أضعت ظلي" الفائز بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقد فاز مشروع نزوح بالعديد من الجوائز من مهرجانات كان وبرلين وغيرها.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وحصل السيناريو على جائزة باومي من برلين، وفي مهرجان كان السينمائي حصل على جائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون.

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

سؤدد كعدان مخرجة سورية، وُلدت في فرنسا درست النقد المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا وتخرجت من معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في لبنان وأول فيلم روائي طويل لها يوم أضعت ظلي والذي تم اختيارها للمنافسة في مسابقة أوريزونتي بمهرجان فينيسيا حيث فاز بجائزة أسد المستقبل، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي.