كيم كارداشيان مهووسة بجوني ديب.. تصريحات تحدث تفاعلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لديها ملايين المعجبين حول العالم، وتتمتع بشهرة كبيرة جداً؛ فإن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها كانت من بين المعجبين بالممثل الشهير جوني ديب.

وكانت النجمة قد أجرت مقابلة عام 2020 مع “Australia’s Daily Life” تحدثت فيها عن هوسها بجوني ديب، وأنها كانت تعلِّق صورته في غرفتها في سن المراهقة.

وقد عاد رواد الإنترنت إلى الحديث عن المقابلة بعد أن تصدر اسم الممثل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب قضية التشهير مع زوجته السابقة آمبر هيرد. وقالت كيم في المقابلة: “لقد كنت مهووسة بجوني ديب عندما كنت مراهقة، وأعتقد بأن السبب هو أنه كان جميل جداً ومذهل للغاية! وكنت أتساءل كيف انجذب جوني ديب إلى كيت موس وقبلها وينونا رايدر؟!”.

وفي سياق منفصل، يبدو أن المعركة القانونية بين الزوجين السابقين جوني ديب وآمبر هيرد قد دخلت فصلاً جديداً؛ فوفقاً لموقع “Los Angeles Times”، بعد يوم من تقديم هيرد استئنافها مؤخراً؛ تابع ديب باستئناف خاص به. سيتحدى ممثل “Pirates of the Caribbean” الحُكْمَ الذي منح زوجته السابقة مليوني دولار في ختام محاكمة التشهير المثيرة، في يونيو الفائت، التي فاز فيها “ديب” في البداية بمبلغ 15 مليون دولار بوصفه تعويضاً، ولكن تم تخفيض هذا المبلغ إلى نحو 10.4 مليون دولار وفقاً للحد القانوني لفيرجينيا.

وقال ممثل عن «ديب» في بيان تم تقديمه لصحيفة “Times”: “الحُكْمُ يتحدث عن نفسه، ويعتقد السيد ديب أن هذا هو الوقت المناسب لكلا الطرفين للمُضي قدماً في حياتهما، ولكن إذا كانت السيدة هيرد مصممة على متابعة المزيد من الدعاوى القضائية من خلال استئناف الحكم؛ فإن السيد ديب يقدم استئنافاً متزامناً لضمان أن السجل الكامل وجميع القضايا القانونية يتم النظر فيها من قبل محكمة الاستئناف”.