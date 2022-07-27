سيف نبيل يعيش حالة من النشاط الفني.. جدول حافل بالأعمال والحفلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم العراقي سيف نبيل حالة من النشاط الفني الملحوظ هذه الأيام، فقد حقق نجاحًا مميزًا ضمن جولة حفلاته الصيفية في الدول العربية لا سيما في المملكة العربية السعودية، الأردن، لبنان ومؤخراً في سوريا.

وقد أحيا سيف نبيل حفلين جماهيريين في سوريا وتحديداً في العاصمة دمشق حيث نفذت بطاقات الحفلين قبل موعدهما، وكان اللافت بالحفلين تفاعل الجمهور معه بشكل غير إعتيادي وحماسي للغاية حيث قدم باقة من أجمل وأشهر أغنياته مثل “لو” ، “آه ياني”، “أحبك دومي” وغيرهم.

من جهة أخرى، وبعد أن أطلق أغنية “أحبك دومي” التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة بأقل من أسبوعين، ومازالت تلاقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، يستعد سيف لإطلاق أغنية جديدة باللجهة المصرية بعنوان “حبة حبة” من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.

أما في ما يخص نشاطاته المقبلة، يستعد سيف نبيل لإسكتمال جولته الصيفية، حيث سيتواجد في تونس يوم 6 أغسطس لإحياء حفل من أضخم حفلات مهرجانات قرطاج الدولية.