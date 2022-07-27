“نجم أسطوري”.. أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثالثة لرحيل والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكلمات مؤثرة تعبر عن الفقد والحنين، أحيا الفنان أحمد الفيشاوي الذكرى الثالثة لرحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي.

ونشر أحمد الفيشاوي، صورة تجمعه مع والده الراحل، عبر حسابه الرسمي في موقع انستغرام، وعلق عليها قائلاً: “الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لي … لقد كانت ثلاث سنوات يا أبي! أفتقدك يا رجل لقد كسرت قلبي ، آمل ألا يستغرق وقتًا طويلاً لرؤيتك مرة أخرى … أنت إنسان أسطوري ونجم أسطوري متواضع جدًا … وداعًا يا صديقي العزيز الذي أحب أن أتسكع معه كثيرًا. .. أشكرك على كل شيء يا سيدي”.

وعلى جانب آخر، ينتظر الفنان أحمد الفيشاوى عرض فيلم “الدعوة عامة”، المقرر عرضه في صيف 2022، ويشارك في بطولته إلى جانب نخبة من الممثلين، نذكر منهم شيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتة وأسماء ابو اليزيد وسوسن بدر ونديم زيدان، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.

كما تعاقد الفيشاوي على فيلم جديد يحمل اسم ” رهبة”، من تأليف محمد علام ومن إخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي بتخلله أحداث مشوقة.

وعرض للفيشاوي مؤخرًا في دور العرض السينمائي، فيلم “قمر 14″، و يضم عدداً من النجوم خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، وخالد أنور، إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران.