كتاب الثأر يكشف المستور.. لن تصدقوا من الذي تنمر على طفل الأمير هاري وميغان ماركل في القصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نالت دوقة كورنوال كاميلا، زوجة الأمير تشارلز حصة من الفضائح التي تضمنها كتاب “الثأر: ميغان وهاري والحرب بين آل وندسور” للكاتب الشهير توم باور، بعد أن كشف أنها كانت هي الشخص الذي تنمر على لون بشرة طفل الأمير هاري وميغان ماركل قبل أن يولد.

وأكد الكتاب أن كاميلا كانت الشخص الذي أطلق التعليقات العنصرية، وتحديداً عبارة “الأصهب – الأفريقي” (ginger afro) على ابن زوجها الأصغر هاري وزوجته ميغان قبل ولادته.

وكانت ميغان ماركل قد كشفت خلال مقابلتها الشهيرة مع الإعلامية الأمريكية أوبرا أنها تعرضت لمعاملة عنصرية وتنمر في القصر الملكي، وتم الحديث عن لون طفلها حتى قبل أن تنجبه، دون أن تكشف عن هوية الشخص الذي أقدم على ذلك.

وفي المقابل، وبعد انتشار الكتاب، نقلت صحيفة الدايلي ميل عن مصدر مقرب من القصر نفيه أن تكون الدوقة كاميلا قد فعلت ذلك، مبرراً بأن ذلك ليس منطقياً.

لكن الكاتب توم باور قد سبق، وأكد أنه تأكد من كل المعلومات الواردة في الكتاب بشكل قاطع.

وتحدث الكتاب عن غضب كل من الأمير هاري وميغان ميركل؛ بسبب رفض طلبهما لدور أكبر في عطلة اليوبيل البلاتيني، التي تم فيها الاحتفال بجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، إضافة إلى تفاصيل تسمية الزوجين لابنتهما الثانية باسم «ليليبيث»، والتنمر الذي قامت به ميغان ماركل تجاه العاملين في القصر.

كما كشف الكتاب عن خفايا علاقة ميغان بوالدها، وسعي العائلة الملكية إلى تصحيح تلك العلاقة في ظل رفض ميغان لذلك، وتقديم حجج تسببت بغضب كبير لدى الملكة إليزابيث الثانية منها ونجلها الأمير تشارلز.

وأيضًا أورد الكتاب تفاصيل لقاء الأمير هاري بميغان الذي كان مدبراً من قبل صديقة مشتركة بينهما، وأن ميغان كانت على علاقة بشاب آخر حينها، وكيف كان الأمير هاري أشبه بهدف للممثلة الثلاثينية التي تسعى للحصول على الاستقرار والأمان المادي وتشعر بالوحدة.

وورد في الكتاب، أن ميغان تسببت في بكاء الدوقة كيت ميدلتون خلال حفل زفافها، وذلك عند اختيار فساتين وصيفات العروس من الفتيات الصغار، حيث حصل بينهما أكثر من جدال على طول فستان الأميرة تشارلوت، كما قارنت ميغان الصغيرة بشكل واضح مع ابنة صديقتها جسيكا مولروني التي كانت ضمن الوصيفات أيضاً.

ورغم كل ما أورده في كتابه عن ميغان؛ يُعتبر بارو أن قصتها رائعة، حيث قال: “إنها قصة مذهلة لامرأة أتت من لا شيء، وهي الآن شخصية عالمية، وداست على كل هؤلاء الآخرين في طريقها، والضحايا حريصون على التحدث، وقد تحدثوا”.