كارول سماحة تُصدر بيانًا بشأن فيديو الشِبل: “يعيش في السيرك القومي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة اللبنانية كارول سماحة توضيحاً حول صحة الأنباء المنشورة عن استضافتها أسداً في منزلها تلقته هدية من مدربة الأسود أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الشبل الصغير كان بصحبة مدربته لخضوعه لرعاية طبية، وقامت بالتقاط مقطع الفيديو معه في لحظات من الفرح بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف في شهر برج الأسد.

كارول سماحة نفت تماماً حصولها على الشبل كهدية في يوم ميلادها، كما نفت الأنباء المتواترة حول اقتناء الشبل داخل منزلها، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام إن الأسد الصغير متواجد حالياً في السيرك القومي، وشاهدته بالصدفة أثناء زيارتها لاستديو الملحن محمد رحيم، فقامت بالتقاط الصور ومقطع الفيديو معه، وبعدها اصطحبته مدربته أنوسة كوتة إلى مقر إقامته الدائم في السيرك.

وجاء في بيان رسمي أصدره المكتب الإعلامي للفنانة كارول سماحة الآتي:

بعد الجدل الذي أثير حول ظهور الفنانة كارول سماحة مع شِبل (أسد صغير) في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها يهمّ المكتب الإعلامي لكارول توضيح التالي: الفيديو الذي نشرته كارول سماحة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي كان دعابة بسيطة في يوم عيد ميلادها الذي يصادف في شهر برج الأسد، وحصل أن كانت كارول بزيارة خاطفة إلى استوديو الفنان محمد رحيم في مصر وفاجأها بالشِبل احتفالًا بالمناسبة.

وتابع البيان: “الشِبل الذي ظهر مع الفنانة كارول سماحة كان مريضا وكانت تشرف على عنايته مدربة الأسود السيدةأنوسة كوتا زوجة الفنان محمد رحيم.وأيضًا يهم المكتب الإعلامي للفنانة كارول سماحة أن يؤكد لكل المهتمين بالموضوع، أن الشبل الذي ظهر في الفيديو هو ملكٌ للسيرك االقومي في مصر وسيتم إعادته إلى السيرك بعد انتهاء فترة علاجه، وأن الفيديو الذي تم نشهره، قامت بتصويره مدربته الخاصة انوسة كوتا”.

وتدخل الملحن محمد رحيم لتوضيح ملابسات تواجد الأسد أثناء تواجد النجمة كارول سماحة معه، لافتا إلى أن وجود أشبال ووحوش كبيرة في المنزل لديه يعد أمرا عاديا بسبب طبيعة عمل زوجته كواحدة من اشهر مدربات الأسود في العالم، لافتا إلى أن الهجوم عليه واتهامه بتعريض الناس للخطر واقتناء حيوانات مفترسة استند على معلومات مضللة وغير حقيقية.