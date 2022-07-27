بعد حذفها من يوتيوب.. أكرم حسني يعلق على سرقة لحن أغنية “لّلي” للفنان محمد منير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أكرم حسني، عن الأسباب التي جعلته يخرج عن صمته، ليدافع عن نفسه ضد الاتهامات التي وجهت إليه حول سرقة لحن أغنية ” للّي” للفنان المصري محمد منير.

وقال أكرم حسني، في لقاء مع برنامج ” كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك ثلاثة أسباب دفعته للخروج عن صمته، الأولى هي الجمهور الذي يستمع للفنان ومن حقه معرفة الحقيقة، أما السبب الثاني فهو الفنان محمد منير لانه قيمة كبيرة لذلك فضل أن يوضح له حقيقة الأمر، أما السبب الثالث فهم أولاده لأن اتهامه بالسرقة أمر يتعلق بالشرف.

وأضاف أكرم حسني، أن لديه ما يثبت بالأدلة عدم صحة اتهامه بسرقة لحن أغنية “للّي” إذ أن لحنها فلكلوري شعبي، وهذه النوعية من الألحان غير محمية بحقوق الملكية الفكرية لأنها تراث شعبي، ومن حق الشعب استخدام مثل هذه النوعية من الألحان، قائلاً: “من كتر توارثها أصبحت ملكاً للشعب” .

وتابع، أن الأشياء المحمية هى التي يتم تسجيلها بأسماء أشخاص، غير ذلك فإنها تكون متاحة للجميع.

يذكر أن أغنية “للّي” هي من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع أمير محروس، وغناء الفنان محمد منير.

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتميزت مشاهدها بعرض ألبومات قديمة للفنان محمد منير، ولافتات مكتوب عليها كلمات بعض الأغنيات التي تضمنتها هذه الألبومات وأيضاً لقطات من الحفلات الغنائية التي أحياها محمد منير خلال مشواره الفني.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه .. ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا .. ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه”.

ويأتي تعاون محمد منير مع أكرم حسني، بعد تواصل الكينج مع أكرم منذ سنوات لمعرفة كاتب أغاني برنامجه “أبو حفيطة”، وتفاجأ عندما عرف أنّها من كلمات أكرم نفسه، لذلك طلب منه التعاون معه في أغنية من كتابته.