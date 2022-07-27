يرغب بتحقيقها قبل الاعتزال.. محمد عبده يكشف عن أمنيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السعودي محمد عبده عن الأمنية التي يتمنى تحقيقها قبل أن يعتزل الغناء، مشيرًا إلى أن الغناء في دولة فلسطين هي أمنية يرغب في تحقيقها بالقريب العاجل، وذلك بعد أن قدّم حفلات فنية في أغلب الدول العربية والأوروبية.

وتمنى محمد عبده في لقاء أجراه مع “فرانس 24” على هامش حفله الأخير في أوبرا باريس في فرنسا أن يختتم حياته الغنائية بالغناء في فلسطين.

وقال محمد عبده في اللقاء: “غنيت في معظم دول العالم العربي والأوروبي، لكن حقيقة أتمنى أن أختتم حياتي بالغناء في دولة فلسطين”.

وتابع محمد عبده متحدثًا عن شعوره بعدما بات أول فنان عربي يغني في أوبرا باريس: “أقول دائما إنها إضافة في تاريخ مسيرتي الفنية التي أعتز بيها جدا.. والأوبرا لها طقوس خاصة وبرنامج خاص وأغاني خاصة تقدم خلالها”.