بعد خضوعه لعملية جراحية.. نجوى كرم لجورج وسوف: “سلامتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمنت النجمة اللبنانية نجوى كرم، الشفاء العاجل للفنان جورج وسوف، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة لحمية من على الأوتار الصوتية.

وكتبت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي في موقع ” تويتر”، تغريدة قالت فيها ” سلامتك أبو وديع”.

وطمأن جورج وسوف جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية، من خلال تغريدة له عبر حسابه على ” تويتر”، تجنباً للشائعات والأقاويل التي من الممكن أن تمس حالته الصحية قائلاً:” حتى لا يتم تناقل اخبار غير صحيحة، دخلت الاسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري”.

على جانب آخر أطلقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم مؤخراً أغنية “حلوة الدنيي”، وهي من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي.

واللافت أن فيديو الأغنية تم تصويره بكاميرا هاتف محمول، كما أعادت من خلاله نجوى كرم ارتداء ثلاثة فساتين كانت قد ظهرت بها في مناسبات مختلفة في فترة التسعينيات، أحدها من تصميم إيلي صعب، وفستان آخر أطلت به في فعاليات مهرجان قرطاج سنة 1992.