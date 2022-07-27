نيللي كريم تفجّر مفاجأت.. استأصلت قطعة من أذنها وعانت من اليتم في صغرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحدّثت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تفاصيل كثيرة خاصة بحياتها الشخصية، كاشفةً خضوعها لعملية استئصال ورم وجزء من أذنها، بالإضافة إلى تطرقها إلى طفولتها الصعبة ووفاة والدها عقب معاناة من مرض السرطان في صغرها.

وقالت خلال حلولها ضيفة المذيع أنس بوخش في برنامج AB TALKS: “اكتشفت إن عندي ورم حميد في وشي وقررت أعمل عملية والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تماماً، وعملت العملية في أمريكا ونجحت ولكن الدكتور شال جزء من ودني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه”.

وأضافت: “مريت بلحظات صعبة كتير في حياتي، ولكن أصعب لحظة لما بشوف شخص عزيز عليا بيتألم، ودا حصلي لما والدتي تعرضت لجلطة في المخ ومعرفتش اتصرف لأني بتوتر في المواقف الصعبة، وأنا بخاف من المرض لأني مش عايزة أبقى عبء على أي شخص ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ومقولتش لحد”.

وقالت عن مرحلة طفولتها ومراهقتها: “توفي والدي بالسرطان وأنا عمري 16 سنة وكنت طفلة مش فاهمة يعني إيه سرطان وشقيقي كان يتولى مسؤولية والدي أثناء مرضه، وساعتها محستش بفقدان والدي ولكن حسيت لما كبرت وخلفت وبدأت استوعب وما زلت حزينة على وفاته”.

وتابعت: “والدتي كانت قوية ومعيطتش لما والدي مات لأنها كانت بتحاول تقولنا إن فيه أمل وأننا هنقدر نكمل، ولو كانت استسلمت للحزن والبكاء مكنتش هتطلع منه، وأنا بمر بحالات اكتئاب أحياناً زي أي شخص ولكن مش بستسلم وبحاول أخرج منه لأن كلمة اكتئاب ملهاش نهاية وبحاول دايماً أدور على حافز يخليني قوية”.

واستكملت: “طفولتي كانت صعبة لكن عظيمة، بسبب دراستي لفن الباليه الذي أحببته بشغف كبير منذ الطفولة واعتدت السفر يومياً من القاهرة إلى الإسكندرية وكان الأمر صعباً ولكنه ممتع، وبعدها قررت الالتحاق بأكاديمية الفنون بجوار الباليه”.