شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتحدث عن أزمتها الصحية الأخيرة: استأصلت ورم حميد بالوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة نيللى كريم عن تفاصيل حياتها الشخصية منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة، خلال لقائها فى أحد البرامج ، وأجابت على الكثير من الأسئلة المتعلقة بحياتها في روسيا ودراستها وأزمتها الصحية الأخيرة وخضوعها لعملية جراحية بسبب ورم حميد بالوجه.

وقالت نيللى كريم:" اكتشفت أن عندى ورم حميد في وجهى وقررت أعمل العملية وخلال الفترة دى الدكاترة حذرونى من العملية عشان كان من الممكن أتشل ومعرفش أحرك وشى تماما".

وأضافت: "فى وقتها عرفت الدكتور إنى فنانة ووجهى أهم شيء، وعملت العملية فى أمريكا والحمد لله نجحت، ولكن الدكتور شال جزء من ودنى لإخفاء الجرح لأنى كنت هتشوه بسبب العملية".

قدمت نيللى كريم، في شهر رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى" وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.