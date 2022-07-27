شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن عن مفاجأة لجمهور حفل آمال ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة سعيدة لجمهور النجمة آمال ماهر أعلنت شركة تذكرتى أن 10 أشخاص من الجمهور، لهم فرصة لقاء النجمة آمال ماهر، فى حفلها المقبل بعد غد الجمعة، فى العلمين، وكتبت شركة تذكرتى عبر حسابها على موقع "فيس بوك" "10 أشخاص هيقابلوا ويتصوروا مع النجمة آمال ماهر يوم الجمعة الجاية 29 / 7 فى العلمين كل المطلوب إنك تتصور بتذكرتك وتنزلها فى الكومنت أو على حسابك واستخدم الهاشتاج .. #ملكة_الغناء_العربي و#تذكرتي_آمال_ماهر.. استعدوا لليلة خيالية".



شركة تذكرتى

وعبر عشرات المتابعين للصفحة ولشركة تذكرتى عن سعادتهم بهذه المفاجأة، لا سيما بعد الإعلان عن الحفل، والذى كان مفاجئا للجميع.

ونشرت الفنانة آمال ماهر برومو حفلتها الجديدة ضمن مهرجان العلمين لصيف 2022 فى العلمين أرينا، حيث تعود آمال بهذا الحفل لجمهورها بعد غياب أكثر من عامين عن حفلات اللايف، ويترقب الجمهور ظهورها على خشبة المسرح مجدداً والاستماع إلى أغانيها القديمة وكذلك بعض أغانى ألبومها الجديد.



مفاجأة حفل امال ماهر

وروجت آمال ماهر لحفلها الجديد، ونشرت بوستر الحفل على حسابها بموقع إنستجرام معلقة: "أنا رجعالكم تاني، وبالنسبة لي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد، وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده.. أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، وده هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض".

وكانت شركة "تذكرتى" قد أعلنت عن حفل جديد وكبير للنجمة آمال ماهر، وذلك من خلال صفحة "تذكرتى"، على فيس بوك، وعلقت الصفحة: "استعدوا لليلة خيالية.. انتظروا عودة ملكة الغناء آمال ماهر فى أقوى حفلة فى صيف 2022 في العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو.. انتظروا تفاصيل الحجز قريبًا".

ونسفت آمال ماهر كل الشائعات التى خرجت مؤخرًا ضدها، حيث ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور، وأكدت أنها ستعود للجمهور، وهو أيضًا ما شددت عليه في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية رامى رضوان، على قناة dmc.

وينتظر عشاق وجمهور آمال ماهر عودة نجمتهم المفضلة للساحة الغنائية، بعد غياب، حيث وعدت آمال ماهر الجمهور بالعودة، ووفت بالوعد، حيث ستكون البداية مع حفل في العلمين أرينا الجمعة المقبل حسبما أعلنت شركة "تذكرتى".

وكانت الفنانة آمال ماهر حسمت الجدل الذي أثير حول غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ظهرت في فيديو خاص انفرد ”الخليج 365”، وطمأنت فيه الجمهور عليها، مؤكدة أنها وأسرتها بخير مبررة سبب غيابها في الفترة الأخيرة بسبب إصابتها بفيروس كورونا وتعافت، كما أعلنت عن عودتها للعمل قريباً من خلال أغاني وحفلات.