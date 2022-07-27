شكرا لقرائتكم خبر عن تمتع بكاريزما وحقق معادلة صعبة فى أدواره.. ذكرى رحيل الدنجوان رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى رحيل الفنان الكبير رشدى أباظة الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 27 يوليو، لم يغب فيها اسمه عن محبيه و جمهوره، وحفر اسمه وخلده فى ذاكرة السينما كأحد أبرز نجومها، خاصة مع تحقيقه معادلة صعبة بعدما لعب كل الأدوار من تراجيديا لكوميديا إلى أدوار معقدة لعبها باقتدار حتى صار فتى الشاشة الأول والنجم الأبرز على مدار سنوات حياته ودنجوان السينما.

حقق رشدى أباظة هذه المكانة بعد مجموعة كبيرة من الأفلام منها "الرجل الثانى، غروب وشروق، صغيرة على الحب، الزوجة 13"، وغيرها من الأعمال التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية مشكلاً بها ثنائيات ناجحة مع نجمات مثل شادية وسعاد حسنى وسامية جمال غيرهن بعدما لاقت أعمالهم نجاحاً كبيراً.

وكان رشدى اباظة، يتمتع بكاريزما ربما لم يتمتع بها سواه أضفت إلى موهبته مميزات أخرى، وجعلته في قالب آخر من النجومية ومكانة أخرى من الصعوبة أن يصل لها ممثل آخر.

والنجم رشدى أباظة معروف بانتمائه لواحدة من أعرق العائلات المصرية ممثلة في عائلة الأباظية، كما اشتهر بثقافته الواسعة واجادته خمس لغات غير العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والاسبانية وبخصوص حياتة رشدى اباظة الخاصة فقد تزوج أكثر من زيجة منها الفنانة صباح وأطولها عمرًا زواجه من الفنانة سامية جمال، كما انجب ابنة وحيدة.